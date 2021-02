Die Apple Watch 6 Black Unity Sonderedition ist ab sofort im Apple Online Store verfügbar. Auch das Black Unity Sportarmband kann ab sofort bestellt werden.

Im vergangenen Monat kündigte Apple an, dass das Unternehmen den „Black History Month“ im Laufe des Februars mit verschiedenen Aktionen feiern wird. Im vergangenen Monat ging das neue Unity-Zifferblatt mit der Freigabe von watchOS 7.3 bereits an den Start, seit heute können Besitzer einer Apple Watch die Unity-Herausforderung meistern und ab sofort könnt ihr euch die Apple Watch 6 Black Unity Sonderedition sowie das Black Unity Sportarmband im Apple Online Store bestellen.

Apple schreibt

Apple stellt die Black Unity Collection vor, die die Schwarze Geschichte und die Schwarze Kultur feiert und würdigt. Die Kollektion umfasst eine limitierte Auflage der Apple Watch Series 6, das Black Unity Sportarmband und ein Unity Zifferblatt. Als Teil dieser Bemühungen unterstützt Apple sechs globale Organisationen, um ihre Mission zur Förderung und Durchsetzung von Gleichberechtigung und Bürgerrechten in den USA und auf der ganzen Welt voranzutreiben: Black Lives Matter Support Fund über die Tides Foundation; European Network Against Racism; International Institute on Race, Equality and Human Rights; Leadership Conference Education Fund; NAACP Legal Defense and Education Fund, Inc. und Souls Grown Deep.