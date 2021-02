Jahr für Jahr kürt Fortune das weltweit am meisten bewunderte Unternehmen. Auch in diesem Jahr – und zum 14. Mal in Folge – steht Apple bei diesem Ranking ganz oben auf dem Treppchen.

„World´s Most Admire Companies 2021“: Apple belegt Platz 1

Fortune hat die jüngsten Ergebnisse zu den weltweit am meisten bewunderten Unternehmen vorgelegt. Zum 14. Mal in Folge kann sich Apple den Titel schnappen.

Nach einem Jahr, in dem sich die Menschheit mehr denn je auf Technologie-Giganten stützte – um uns in einer Zeit der Isolation zu verbinden, zu unterhalten und sogar zu ernähren -, ist es angemessen, dass Apple, Amazon und Microsoft die ersten drei Plätze in Fortunes Rangliste der Unternehmensreputation einnehmen . Apple, der führende Anbieter von Personal-Tech-Produkten, führt das Ranking zum 14. Jahr in Folge an, basierend auf unserer Umfrage unter rund 3.800 Führungskräften, Direktoren und Analysten.

Der Streaming-Moloch Netflix kehrte in die Top 10 zurück. Walmart (Nr. 11) und Target (Nr. 17) erzielten ihre höchsten Platzierungen seit 2011 bzw. 2008. Der Chiphersteller Nvidia, der medizinische Zulieferer Abbott Laboratories und der Fintech-Pionier PayPal feierten jeweils ihr Top-50-Debüt.

Top 10