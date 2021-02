Ende letzten Monats kündigte Apple an, dass das Unternehmen im Laufe des Februars den „Black History Month“ mit verschiedenen Aktionen feiern wird. Die neue Apple Watch 6 Black Unity Edition und das Black Unity Sportarmband lassen sich ab sofort über den Apple Online Store kaufen. Die Unity-Herausforderung ist längst gestartet und auch das Unity-Zifferblatt steht seit der Freigabe von watchOS 7.3 bereit. Darüberhinaus hat Apple „Unity-Wallpaper“ für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht und die Apple Stores beteiligen sich auch an der Aktion.

Apple veröffentlicht Unity-Wallpaper für iPhone, iPad und Mac

Im Apple Online Store hat Apple die neue Apple Watch Series 6 Black Unity Edition in dem Vordergrund gerückt. Es heißt

Die Black Unity Collection ist inspiriert von den Farben der panafrikanischen Flagge, dem Symbol der Einigkeit und Verbundenheit in der afrikanischen Diaspora. Apple unterstützt Organisationen, die sich für ethnische Fairness und Gerechtig­keit einsetzen.

Wenn ihr unter der Beschreibung auf „Weitere Infos“ klickt, so erhaltet ihr nicht nur weitere Infos zur Apple Smartwatch, ihr erhaltet auch die Möglichkeit ein Zeichen der Einigkeit zu setzen und die Unity-Wallpaper für iPhone, iPad und Mac herunterzuladen.

Apple Stores bewerben Black Unity Collection

Die von Apple groß angelegte „Unity-Kampagne“ erreicht auch die Apple Stores. So wird die Black Unity Collection prominent beworben. Apple zeigt die Sonderedition der Apple Watch sowie das begleitende Sportarmband.

Black Unity仕様になってるApple Watchのテーブルも紹介してもらいました 2月中限定発売でなくなり次第終了らしい pic.twitter.com/s3BBWCjYyA — Daiki Shimizu (@432daiki) February 2, 2021

Der Hersteller aus Cupertino bietet seinen Kunden eine Vielzahl neuer und aktualisierter Sammlungen und exklusiver Inhalte, die speziell Schwarze Künstler, Entwickler und Unternehmen in den Vordergrund stellen. Von kuratierten Features im App Store, auf Apple Music, in der Apple TV App, in Apple Bücher und Apple Podcasts bis hin zu neuen Reiseführern in Apple Karten, einer Apple Watch Black Unity Collection, Today at Apple Sessions und vieles mehr.