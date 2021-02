Zum Start in den neuen Monat feiert die Telekom ihre „5G Aktionswochen“ und bietet attraktive Smartphones zum Preis von nur 1 Euro in Kombination mit einem Neuvertrag an. Besonders interessant dürfte für Apple Nutzer das iPhone 12 mini sein.

5G Aktionswochen bei Telekom

Nur für kurze Zeit feiert die Deutsche Telekom ihre „5G Aktionswochen“ und bietet ausgewählte Top-Smartphones für 1 Euro an. So erhaltet ihr beispielsweise das iPhone 12 mini mit MagwentaMobil L mit Top-Smartphones für nur 1 Euro (anstatt 139,95 Euro). Über das iPhone 12 mini müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Apple setzt beim iPhone 12 mini auf ein 5,4 Zoll Display, A14-Chip, Face ID Gesichtserkennung, Dual-Kamera, 4K Video und vieles mehr.

Der MagentaMobil L bietet euch 24GB Highspeed-Volumen, eine Telefon- und SMS-Flat, eine HotSpot-Flat und EU-Roaming inkl. Schweiz und Großbritannien. Darüberhinaus könnt ihr die kostenlose StreamOn Music&Video Option, die kostenlose StreamOn Gaming Option und die kostenlose StreamOn Social&Chat Option hinzubuchen. Zudem erhaltet ihr aktuell Disney+ drei Monate ohne Aufpreis.

Falls ihr aktuell über die Anschaffung eines neuen Smartphones nachdenkt und die Telekom in Betracht zieht, so werft ein Blick auf die aktuellen Angebote. Denkt in jedem Fall daran, dass die Angebote nur bis zum 10. Februar 2021 gültig sind. Neben dem iPhone 12 mini stehen verschiedene weitere Smartphones zum Preis von 1 Euro im Fokus. Darüberhinaus findet ihr iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max zum Aktionspreis.