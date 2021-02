Seit gestern Abend steht die erste Beta zu iOS 14.5 als Download bereit. Falls ihr der Meinung seid, dass das Entsperren des iPhones mit der Apple Watch die einzige Neuerung ist, dann seid ihr falsch informiert. Erstaunlicherweise bringt das X.5 Update für ein unterjähriges Update zahlreiche Neuerungen mit. Das unten eingebettete Video gibt euch einen Einblick, was euch mit iOS 14.5 erwartet.

iOS 14.5: Video zeigt über 30 Neuerungen

Die Liste an Neuerungen, die iOS 14.5 im Gepäck hat, ist erstaunlich lang. Zu den neuen Funktion zählen neben der Entsperrmöglichkeit des iPhones mit der Apple Watch unter anderem der globale Support für 5G Dual-SIM, AirPlay 2 Streaming für Apple Fitness+, App Tracking Transparency, eine neue Sortiermögilchkeit in der Erinnerungen-App, Unterstützung für PlayStation 5 DualSense und Xbox Series X Spielecontroller, Support für Apple Card Family, Design-Anpassungen in der Podcasts App sowie einiges mehr.

Was euch mit dem kommenden iOS 14.5 Update erwartet, zeigt euch das eingebundene Video. Falls ihr rund 6 Minuten Zeit habt, so lasst die Neuerungen auf euch wirken.