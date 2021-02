Seit gestern Abend steht nicht nur die Beta 1 zu iOS 14.5 als Download bereit, Entwickler können ab sofort auch die iPadOS 14.5 Beta 1 von den Apple Servern herunterladen. Auf die Neuerungen, die iOS 14.5 mit sich bringt, sind wir bereits intensiv eingegangen. Aber auch iPadOS 14.5 hat die ein oder andere Neuerung im Gepäck.

Die Funktion „Kritzeln“ ermöglicht handschriftliche Eingaben in beliebigen Textfeldern mit dem Apple Pencil, wobei deine Handschrift automatisch in getippten Text konvertiert wird. Derzeit steht die Funktion allerdings nur für US-Englisch sowie traditionelles und vereinfachtes Chinesisch zur Verfügung.

Mit iPadOS 14.5 dürfte es die Funktion „Kritzeln“ auch nach Deutschland schaffen. Eure Rückmeldungen zeigen, dass die Beta 1 von iPadOS 14.5 „Scribble“ bzw. zu deutsch „Kritzeln“ auch hierzulande ermöglicht. Neben der reinen Handschriftenerkennung könnt ihr Text löschen, indem ihr ein Wort horizontal oder vertikal ausstreicht. Ihr könnt Text mit dem Apple Pencil auswählen, indem ihr eine Linie darüber zeichnet oder ihn einkreist. Ihr könnt Text einfügen, indem ihr den Pencil in ein bearbeitetes Feld haltet, um Platz zum Schreiben von weiterem Text zu schaffen.

Darüberhinaus könnt ihr Zeichen verbinden oder Wörter trennen, indem ihr eine vertikale Linie vor oder nach einem Zeichen zeichnet. Ruft einfach mal iPad -> Einstellungen -> Apple Pencil auf und probiert das Kritzeln einfach mal aus.

Emoji search is here on iPadOS 14.5 🎉

Hat tip to @iPadProsPodcast for noticing before me. pic.twitter.com/juZd2z4CsN

— Matt Birchler (@mattbirchler) February 2, 2021