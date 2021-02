Seit gestern Abend steht die iOS 14.5 Beta als Download bereit. Für ein unterjähriges iOS-Update hat iOS 14.5 erstaunlich viele Neuerungen und Verbesserungen an Bord. Die Neuerung, die hervorsticht, ist sicherlich die Möglichkeit, dass ihr ein iPhone mithilfe der Apple Watch entsperren könnt, wenn ihr eine Mund-Nasen-Maske tragt. Das unten eingebettete Video demonstriert, wie das Ganze funktioniert.

iOS 14.5: Video zeigt wie ihr das iPhone mit der Apple Watch entsperrt

Bereits gestern haben wir euch auf einige der iOS 14.5 Neuerung aufmerksam gemacht. Unter anderem könnt ihr euer iPhone mit der Apple Watch entsperren könnt, wenn ihr eine Maske tragt.

Bevor dieser Prozess funktioniert, bedarf es ein paar Vorbereitungen. So muss nicht nur das iPhone auf iOS 14.5 geupdatet werden, die Apple Watch muss auf das begleitende watchOS 7.4 Update aktualisiert werden. Sollte die Apple Watch noch nicht aktualisiert sein, so findet ihr zwar in den „Face ID & Passwörter“-Einstellungen auf dem iPhone die neue Option zum Entsperren mit der Apple Watch, allerdings werdet ihr dort auf das Fehlen watchOS 7.4 Update hingewiesen.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass sich die Apple Watch in der Nähe des iPhones befindet, dass die Uhr entsperrt ist und grundsätzlich über einen Passcode verfügt.

Sobald das iPhone bzw. Face ID erkennt, dass der Anwender eine Maske trägt, erfolgt das Entzerren per Apple Watch. Auf der Apple Watch erhalten Anwender einen Hinweis und ein haptisches Feedback, dass das iPhone entsperrt wurde (Diesen Prozedere kennt ihr vielleicht vom Entsperren des Macs mit der Apple Watch). Gleichzeitig findet ihr auf der Apple Watch einen Button, mit dem ihr das iPhone wieder sperren könnt. App Store Einkäufe und Apple Pay Bezahlvorgänge können per Apple Watch nicht initialisiert werden.

Ersten Rückmeldungen zufolge funktioniert dieser Prozess in der Beta 1 schon ziemlich gut. Es scheint eine mehr als willkommene Neuerung zu sein, die Apple in iOS 14.5 und watchOS 7.4 packt. Parallel dazu gibt es Gerüchte, dass Apple beim iPhone 13 (Pro) gleichzeitig auf Face ID und Touch ID setzt.