Am Wochenende konnte Apple einen neuen Rekord für sich verbuchen. Mit der Veröffentlichung des Justin Timberlake-Films „Palmer“ verzeichnete Apple TV+ einen Anstieg der durchschnittlichen Zuschauerzahlen um 33 Prozent. Das ist das bisher erfolgreichste Wochenende für Apples Streaming-Service.

Erfolgreiches Wochenende für Apple TV+

Wie Variety berichtet, war das letzte Wochenende das bisher erfolgreichste für Apple TV+. Tatkräftig geholfen hat hierbei Justin Timberlake, der in seinem neuen Drama „Palmer“ die Rolle von Eddie Palmer übernimmt, einen ehemaligen College-Football-Star. Als Eddie in seine Heimatstadt zurückkehrt, um sein Leben nach einem Aufenthalt im Gefängnis wieder in den Griff zu bekommen, kümmert er sich um Sam, einem ausgestoßenen Jungen aus einem schwierigen Elternhaus. Aber Eddies Vergangenheit droht sein neues Leben und seine Familie zu ruinieren. „Palmer“ feierte am 29. Januar 2021 seine Premiere auf Apple TV+.

Dem Bericht zufolge verzeichnete Apple TV+ am vergangenen Wochenende einen Anstieg der durchschnittlichen Nutzerzahlen um 33 Prozent. Für den Erfolg war jedoch nicht nur „Palmer“ verantwortlich. Auch die zweiten Staffeln des Thrillers „Servant“ und der Dramedy „Dickinson“ trugen dem Bericht zufolge zum Zuschauerwachstum bei. Auch die kürzlich gestartete Neo-Noir-Serie „Losing Alice“ hat das Publikum neugierig gemacht.

Für Nachschub ist auch schon gesorgt. Apple hat am Wochenende 25 Millionen Dollar ausgegeben, um einen weiteren neuen Film, „CODA“, zu kaufen. Der Film zeigt die Schauspielerin Emilia Jones als Ruby, die einzige Hörende in ihrer gehörlosen Familie. Als sich ihre Highschool-Zeit dem Ende zuneigt, ist Ruby hin- und hergerissen, ob sie zu Hause bleiben soll, um der Familie zu helfen, oder ob sie aufs College gehen soll, um ihre Träume zu verfolgen.