Mit Ted Lasso scheint Apple voll ins Schwarze getroffen zu haben. Die Comedy-Serie kommt bei Apple TV+ Abonnenten und Kritikern gleichermaßen gut an. Nachdem Ted Lasso zuletzt für drei „Critics Choice Awards“ nominiert wurde, erhält die Serie nun zwei Golden Globe Nominierungen. Aber auch „On the Rocks“ und „Wolfwalkers“ können sich über eine Nominierung freuen.

Apple TV+: Ted Lasso für Golden Globe Award nominiert

Ted Lasso gehört zu den erfolgreichsten Serien auf Apple TV+. Nun hat die Comedy-Serie zwei Golden Globe Nominierungen erhalten. So gehen Ted Lasso in der Kategorie Beste Fernseh-Serie (Musical oder Comedy) sowie Hauptdarsteller Jason Sudeikis in der Kategorie „Beste Leistung eines Darstellers in einer Fernseh-Serie“ (Musical oder Comedy) ins Rennen.

In der Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen College-Footballtrainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung im Fußball-Training vorzuweisen hat.

Das Staffelfinale der 1. Staffel ist bereits auf Apple TV+ ausgestrahlt worden. Zwei weitere Staffeln sind bereits in Arbeit.

Apple TV+ erhielt darüberhinaus zwei weitere Golden Globe-Nominierungen. Bill Murray wurde in der Kategorie „Bester Schauspieler in einer Nebenrolle in einem Film“ für seine Rolle in „On the Rocks“ nominiert. Auch die Animationsserie „Wolfwalkers“ landete eine Nominierung für „Bester Film“ in der Kategorie „Animiert“.