Der Mobilfunkanbieter o2 feiert derzeit verschiedene Aktionen. Es gibt nicht nur eine Anschlusspreisbefreiung bei allen o2 Bundles (0 Euro statt 39,99 Euro), Sim-only (0,00 Euro statt 39,99 Euro) und Homespot (0,00 Euro statt 69,99 Euro), ihr erhaltet auch bis zu 480 Euro Rabatt auf verschiedene iPhone 12 (Pro) und iPhone 11 (Pro) Modelle. Auch die Versandkosten entfalle derzeit.

Bis zu 480 Euro Rabatt auf iPhone 12 (Pro) und iPhone 11 (Pro) Bundles

Nur bis zum 15. Februar stellt o2 verschiedene iPhone-Bundles in den Mittelpunkt. Egal, ob es ein neues iPhone-Modelle sein soll, oder ob ihr euch für das Vorgängermodelle interessiert, bei o2 werdet ihr fündig.

Folgende iPhone-Angebote gibt es aktuelle bei o2

iPhone 12 Pro mit o2 Free L Boost nur 74,99 Euro

iPhone 12 mit o2 Free L Boost nur 59,99 Euro statt 74,99 Euro monatlich

iPhone 12 + AirPods Pro mit o2 Free L Boost nur 62,99 Euro monatlich

iPhone 12 mini mit o2 Free L Boost nur 49,99 Euro statt 74,99 Euro monatlich

iPhone 12 mini + AirPods mit o2 Free L Boost nur 52,99 Euro monatlich

iPhone 11 Pro 64GB mit o2 Free Unlimited Max nur 56,99 Euro statt 76,99 Euro

iPhone 11 Pro 256GB mit o2 Free Unlimited Max nur 63,99 Euro statt 83,99 Euro

iPhone 11 mit o2 Free Free M nur 39,99 Euro statt 44,99 Euro

Der o2 Free L Boost bietet euch 120GB Highspeed-Volumen, eine Allnet-Flat Telefon & SMS in alle dt. Netze und EU-Roaming. Zudem könnt ihr die kostenlos die Connect-Option buchen und erhaltet so bis zu 10 SIM-Karten, die ihr im Smartphone, Tablet, Auto etc. nutzen könnt.