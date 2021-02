Shazam hat im Laufe des Tages ein neues Update zur Verfügung gestellt, so dass die Musikerkennungs-Software ab sofort in Version 14.4 aus dem Apple App Store heruntergeladen werden. Die Entwickler nennen eine Neuerung, die an Bord ist.

Shazam 14.4: Widgets für den Home-Bildschirm

Vor ein paar Jahren hat Apple Shazam gekauft und seitdem Schritt für Schritt die Musikerkennungs-Software aufgewertet. Nun steht Shazam in Version 14.4 als Download bereit. Riesige Sprünge solltet ihr allerdings nicht erwarten, die Entwickler listen in den Release-Notes eine punktuelle Verbesserung auf. Es heißt

Füge das Shazam-Widget hinzu, um deine aktuellen Songs zu sehen. Dann einfach tippen und Musik in Shazam hören – alles von deinem Home-Bildschirm aus.

Ab sofort könnt ihr Shazam-Widgets auf dem Home-Bildschirm nutzen. Drei Größe werden angeboten. Das kleinte quadratische Widget zeigt den letzten Titel an, den ihr mit Shazam entdeckt haben. Das größere längliche Widget zeigt die letzten drei gefundenen Titel an, wobei der letzte prominent oben dargestellt wird. Das große quadratische Widget zeigt die letzten vier Titel, wobei ein Titel wieder prominent über den anderen drei Titel angezeigt wird.

Darüberhinaus verfügen alle drei Widgets über einen Shazam-Buttom, mit dem ihr schnell und einfach die Musikerkennung starten könnt. Zuletzt ist der Shazam-Button mit iOS 14.2 im Kontrollzentrum eingezogen.