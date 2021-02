In einer Mitteilung an Investoren betrachtet die leitende Morgan-Stanley-Analystin Katy Huberty zwei Datenpunkte, die auf einen positiven Wachstumsausblick für Apple hindeuten. So sind Apples App Store und auch die Mac-Sparte laut Huberty gut in den ersten Monat des Jahres 2021 gestartet.

Apple ist weiter auf Erfolgskurs

Zum einen stellt Huberty fest, dass das Wachstum im App Store im Januar 2021 ein Sechs-Monats-Hoch erreicht hat. Das geht aus neuen Daten des Analyseunternehmens Sensor Tower hervor, die zeigen, dass der App Store-Nettoumsatz im Januar um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

Das Wachstum von 35 Prozent stellt eine Beschleunigung um vier Punkte gegenüber dem vierten Quartal 2020 dar und liegt sieben Punkte über der Wachstumsprognose von Morgan Stanley für Q1 2021.

Huberty hebt Japan und Deutschland hervor, wo das Wachstum im App Store 60 Prozent erreichte. In den USA, dem größten Markt des App Stores, erreichte das Wachstum 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Wachstum in Märkten, die Anfang 2020 von COVID-19 betroffen waren – China, Taiwan und Südkorea – verlangsamte sich im Jahr 2021. Huberty gibt an, dass das zu erwarten war, aber die Dynamik ist eine, die Morgan Stanley im Auge behält.

Unabhängig davon weist die Analystin darauf hin, dass die Lieferzeiten im PC-Markt weiterhin hoch sind. Bei dem immer noch sehr gefragten Mac soll sich jedoch langsam eine Entspannung der Lieferschwierigkeiten bemerkbar machen, was Apple zugutekommt. Bei Apple soll sich die Lieferzeit von durchschnittlich 15 Tagen am Ende des Dezemberquartals auf 5 Tage im Januar reduziert haben.