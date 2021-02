Die Neujahrs-Herausforderung ist gerade beendet, die Apple Watch Unity-Herausforderung läuft im gesamten Februar und parallel dazu findet am Valentinstag – und somit am 14.02.2021 – eine weitere Apple Watch Herausforderung statt.

Neue Apple Watch Herausforderung am Valentinstag (14.02.2021)

In Kürze können Apple Watch Nutzer eine weitere virtuelle Trophäe gewinnen. Apples jährlich Herausforderung zum Herzmonat findet am Valentinstag statt.

Der Monat Februar steht in den USA ganz im Zeichen des Herzens. Der sogenannte „Heart Month“ wird seit 1964 angegangen und soll Menschen sensibilisieren und an die Gesundheit ihres Herzens erinnern. Auch Apple ist in diesem Jahr wieder mit von der Partie und macht mit einer Challenge auf die Gesundheit des Herzens aufmerksam.

Vergangenes Jahr lief die Apple Watch Herausforderung zum Herzmonat eine Woche lang, in diesem Jahr ist es eine eintägige Herausforderung (parallel läuft die Unity-Monats-Herausforderung).

Besitzer einer Apple Watch sind am Valentinstag aufgefordert, ein Training mit mindestens 60 Minuten zu absolvieren. Anwender, die die Challenge gemeistert haben, erhalten eine Auszeichnung, sowie Sticker, die sich in iMessage und FaceTime nutzen können.

(via 9to5Mac)