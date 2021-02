Ted Lasso erhält drei WGA Award-Nominierungen

Erst gestern haben wir euch darüber informiert, dass die Apple TV+ Original-Serie Ted Lasso zwei Golden Globe Award-Nominierungen erhalten hat. Nun folgen drei weitere Nominierungen für die beliebte Comedy-Serie. Zudem wird bekannt, dass die Dreharbeiten zur 2. Staffel fortgesetzt werden.

Seit dem Start von Ted Lasso auf Apple TV+ hat die Comedy-Serie viel positive Kritik erhalten. Sowohl der „normale“ Zuschauer, als auch das Fachpersonal ist voller Lob. Auf die gestern bekannt gewordenen Nominierungen für die Golden Globe Awards, folgen nun drei Nominierungen für die Writers Guild of America Awards.

Bei den WGA Awards erhielt Ted Lasso Nominierungen in den drei Kategorien: Comedy-Serien, neue Serien und episodische Comedy.

In einem Gespräch mit Deadline hat Ted Lasso Co-Creator Bill Lawrence bestätigt, dass die Dreharbeiten zur 2. Staffel nach einer Corona-Pause fortgesetzt werden. Rund ein Drittel der 2. Staffel ist abgedreht. Wann diese allerdings auf Apple TV+ anlaufen wird, ist unbekannt. Zu den Nominierungen äußert sich Lawrence wie folgt

Es ist eine wirklich coole Erfahrung, zu sehen, wie die Show so viel Liebe erhält. Gleichzeitig bin ich jedoch der Ansicht, dass die „Sorge um Auszeichnungen“ der Natur von Ted Lasso widerspricht. Es ist also unaufrichtig, aus all dem eine zu große Sache zu machen. Ich kann sagen, dass wir dankbar sind, und es ist immer cool, mit einer Reihe anderer guter Shows zusammen zu sein.“