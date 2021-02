Auch in dieser Woche haben wir kurz vor dem Wochenende spannende Apple Arcade Neuigkeiten für euch. Ein neues Spiel ist gestartet, ein weiteres Spiel startet in Kürze und zudem haben zwei beliebte Spiele ein Update erhalten.

Ab sofort verfügbar: „lumen.“ des Spiele-Entwicklers Lykkegaard Europe. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein einzigartiges Puzzle-Abenteuer freuen, bei dem sie auf dem alten Dachboden der Protagonistin Ms. McLumen mit Hilfe von Lichtern, Linsen und Spiegeln knifflige Rätsel lösen müssen. In der Spielebeschreibung heißt es

lumen. ist ein Puzzlespiel mit einzigartiger Mechanik, in dem Sie Level mit Hilfe von Lichtern, Linsen und Spiegeln lösen müssen. Sie befinden sich auf dem alten Dachboden und entdecken die rätselhafte antike Kiste von Ms. Olivia McLumen, die vor über hundert Jahren in Schottland lebte und zu ihrer Zeit eine große Erfinderin war – sie bewahrte ihre Erfindungen in filmischen Rahmen auf, sodass Sie sie wiederherstellen können.