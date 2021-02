Rund um das Thema Apple Car ist in den letzten Wochen ordentlich Bewegung reingekommen. Nachdem monatelang Funkstille herrschte, gibt es aktuell nahezu täglich neue Informationen und Gerüchte. Erst im Laufe des Tages haben wir euch darüber informiert, dass Apple mit mehreren japanischen Autoherstellern verhandeln soll, und nun gibt es neue Informationen zu einer möglichen Kooperation mit Kia.

Apple Car: Kia spricht mit Partnern über eine Produktion in Georgia

Immer und immer wieder wurde in den letzten Tagen kolportiert, dass das Apple Car in einer Fabrik in Georgia (USA) gebaut werden könnte. Genau diese These greift ein Bericht des Wall Street Journals nun erneut auf.

Es heißt, dass das Hyundai-Tochterunternehmen Kia mit verschiedenen Partnern über die Pläne spricht, das autonom-fahrende Apple Car in seiner Fabrik in West Point (Georgia) zu bauen.