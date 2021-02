Kurz vor dem Wochenende gibt es neue exklusive Inhalte auf Apple TV+. Auf der einen Seite startet „Die Snoopy Show“ und auf der anderen Serie gibt es neue Folgen zu „Dickinson – 2. Staffel“, „Servant – 2. Staffel“ sowie „Losing Alice“.

„Die Snoopy Show“ ist auf Apple TV+ gestartet

Nach „Snoopy im All“, welches bereits seit über einem Jahr auf Apple TV+ läuft, sowie „Peanuts im All – Die Geheimnisse der Apollo“ geht es nun mit „The Snoopy Show“ in die nächste Runde. Am heutigen Tag startet die neue Snoopy-Serie auf Apple TV+.

„The Snoopy Show“ ist eine neue Zeichentrickserie für Kinder und Familien, in der der international beliebte Beagle und sein gefiederter bester Freund Woodstock die Hauptrolle spielen, wenn sie sich neuen Abenteuern stellen. Snoopy mag wie ein fröhlich tanzender, knochenliebender, auf einer Hundehütte sitzender Welpe sein, aber er ist viel mehr als das. Er ist Joe Cool: das angesagteste Kind in der Schule. Er ist Surferkönig und berühmter Armwrestler Masked Marvel. Er ist ein fliegendes Ass aus dem Ersten Weltkrieg, das gegen den Roten Baron kämpft. Alle seine kühnen, geliebten Persönlichkeiten sind in dieser brandneuen animierten Komödie zu sehen.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Neue Episoden zu „Dickinson – 2. Staffel“, „Servant – 2. Staffel“ sowie „Losing Alice“

Die Serien „Dickinson – 2. Staffel“, „Servant – 2. Staffel“ sowie „Losing Alice“ nehmen am heutigen Tag ihre Fortsetzung. Folge 5 zu Losing Alice hört auf den Namen „Die Paranoia“. Die knisternde Stimmung zwischen David und Sophie führt zu Problemen zwischen Alice und ihrem Mann. Neue Enthüllungen bringen Alice dazu, weiter in Sophies Leben herumzuspionieren.

Folge 4 zu Servant trägt die Bezeichnung „Zwei Uhr“. Ein neuer Gast befindet sich im Haus und Dorothy greift nun zu gewaltigeren Maßnahmen, um ihren Willen durchzusetzen.

„Die Ewigkeit – liegt nur im Jetzt“, so lautet Folge 7 zu Dickinson. Weil sie denkt, ihre Veröffentlichung vermasselt zu haben, fällt Emily in eine tiefe Depression. Eine Wasserkur soll helfen. In der eingebunden Sneak Peak zur Folge 7 sind Hailee Steinfeld (Emily Dickinson), Jane Krakowski (Mrs. Dickinson), Toby Huss (Mr. Dickinson), and Jessica Hecht (Aunt Lavinia) zu sehen.