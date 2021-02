Es gibt so viele große und kleine Verbesserungsmöglichkeiten für Apple in macOS. Dementsprechend umfangreich sind die Ideensammlungen von Designern, die ihre eigene Version von Apples Desktop-Betriebssystem gestalten. Eine solche Sammlung an Ideen hat Parker Ortolani in Form seiner Wunsch-Version von macOS 12 vorgestellt, die er „macOS Monterey“ nennt.

Konzept zeigt macOS 12

Der Name „macOS Monterey“ stammt tatsächlich aus Apples Marken-Fundus. So meldete Apple damals die Wortmarke für „macOS Monterey“ an, als sich das Unternehmen auch die Marke „Big Sur“ gesichert hatte. Was das gezeigte „macOS Monterey“ bietet, basiert jedoch auf Wünschen, Vermutungen sowie Gerüchten und kommt nicht aus Apples Entwicklungsabteilung. Die tatsächliche Version von macOS 12 werden wir voraussichtlich im Sommer auf der WWDC 2021 sehen.

In erster Linie nahm sich Ortolani „Big Sur“ vor und verbesserte die Aspekte, die ihn stören und fügte neue Funktionen hinzu. Die Wunschliste ist lang. Dafür sorgen vor allem eine Vielzahl neuer Apps, die macOS vielseitiger gestalten sollen.

Unter anderem soll „Memoji Studio“ nach 16 Jahren Photo Booth in Rente schicken. Hier könnten sich Nutzer unter anderem ihre eigenen Avatare kreieren und diese automatisch mit dem iPhone sowie iPad synchronisieren. Ebenfalls neu für macOS wäre die Wallet-App. Apples virtuelle Brieftasche ist bisher auf iOS verfügbar und wird schon länger für das iPad sowie Mac erwartet. Interessant ist die Idee, die Genius Bar vom Apple Store auf den Mac zu holen. Mit Hilfe der App könnten sich Kunden über eventuelle Lösungen bei einem Software- oder Hardware-Problem informieren. Eine Videokonferenz mit dem Apple-Support soll ebenfalls möglich sein.

TestFlight, Apples Plattform zum Testen von Apps, gibt es nicht für macOS. Eine Wetter-App, Kurzbefehle oder Fitness+ sucht man ebenfalls vergebens. Alles Kandidaten, die Ortolani gerne auf dem Mac sehen würde. Weitere Ideen hat der Designer in seinem umfassenden Konzept verarbeitet und auf 9to5Mac vorgestellt.