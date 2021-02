Im vergangenen Jahr veranstaltete Media Markt rund um den Super Bowl eine MwSt-Rabatt-Aktion rund um den Super Bowl. Nun liegen uns Informationen vor, dass in diesem nicht Media Markt, sondern Saturn zu einer Super Aktion lädt. Sehr wahrscheinlich werden euch im Rahmen der Aktion die 19 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt. Dies entspricht einem tatsächlichen Rabatt von 15,966 Prozent.

Saturn: vermutlich 16 Prozent-Rabatt zum Super Bowl

Der ein oder andere wird sich noch an die MwSt-Rabatt-Aktion von Media Markt zum Super Bowl 2020 erinnern. Mitten in der Nacht bekamt ihr die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent auf alle vorrätigen Produkte geschenkt.

In diesem Jahr wird vermutlich Saturn zu einer ähnlichen Aktion einladen. Wie uns zu Ohren gekommen ist, ist der Aktionszeitraum sogar länger als im vergangenen Jahr. Wann die Aktion startet und welche Artikel an der Aktion teilnehmen, ist derzeit noch nicht im Detail bekannt. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir diese auch kommunizieren.

In den vergangenen Jahren war die „Highlight“-Produkte schnell ausverkauft. Solltet ihr also ernsthaftes Interesse an einem oder mehreren Produkten haben, so können wir euch nur empfehlen, zum Start der Aktion an Bord zu sein.