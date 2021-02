Twitter-Nutzer Giulio Zompetti teilt oft erste Eindrücke von alten Apple-Produktprototypen. Heute hat er einige Bilder eines Apple Watch-Prototyps von Anfang 2014 für uns. Dieses Modell hat ein völlig anderes Design des Rückglases mit einer alternativen Sensoranordnung.

Die erste Generation der Apple Watch hatte ein Vierfach-Sensor-Array für die LEDs und Fotodioden, die zur Messung der Herzfrequenz verwendet wurden. Der von Zompetti geteilte Prototyp zeigt drei viel größere Sensorlöcher, die horizontal angeordnet sind. So wie es aussieht, gibt es auch hier vier Sensoren, da das mittlere Loch zwei kleinere Sensoren zeigt.

Scrapped #prototype of first gen #AppleWatch, early 2014, in almost mint conditions. pic.twitter.com/vUtqm3ijcb

— 🔥🌸 Giulio Zompetti (@1nsane_dev) February 4, 2021