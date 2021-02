Apple hat eine großartige Woche, wenn es um Award-Nominierungen für Apple TV+ geht. Neben der Aussicht auf mehrere Golden Globes hat Apple TV+ auch satte 11 Nominierungen für die 2021 NAACP Image Awards erhalten.

11 Nominierungen für Apple TV+

Der NAACP Image Award ist ein Preis, der jährlich von der amerikanischen National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) für besondere Leistungen vergeben wird, die in den Bereichen Film, Fernsehen, Musik und Literatur von Afroamerikanern erbracht werden. Die Award-Show wurde erstmals 1967 veranstaltet. Die NAACP wird die diesjährigen Auszeichnungen am Samstag, den 27. März, vergeben.

Nachfolgend die komplette Liste der Nominierungen für Apple TV+:

Outstanding Talk Series: The Oprah Conversation

Outstanding Variety Show (Series or Special): ZERZUZ

Outstanding Animated Series: Central Park

Outstanding Actor in a Motion Picture: Anthony Mackie, The Banker

Outstanding Supporting Actress in a Motion Picture: Nia Long, The Banker

Outstanding Independent Motion Picture: The Banker

Outstanding Ensemble Cast in a Motion Picture: The Banker

Outstanding Writing in a Comedy Series: Lee Eisenberg, Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon, Little America “The Rock”

Outstanding Writing in a Comedy Series: Rajiv Joseph, Little America “The Manager”

Outstanding Writing in a Drama Series: Jessica Lamour, Little Voice “Love Hurts”

Outstanding Directing in a Comedy Series: Aurora Guerrero, Little America “The Jaguar“

Apple hat laut eigenen Angaben das Erlangen von Auszeichnungen zu einem wichtigen Teil seiner Apple TV+ Strategie gemacht. Dabei will das Unternehmen insbesondere mit Vielfalt überzeugen. So überrascht es nicht, dass Apple TV+ in den unterschiedlichsten Kategorien bei Award-Shows nominiert wird. Und das trotz der vergleichsweise geringen Anzahl an Serien, die der Dienst anbietet. Hier zahlt sich Apples Überzeugung aus, mit Qualität anstatt Quantität zu überzeugen.