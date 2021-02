Vor wenigen Augenblicken ist die 19 Prozent MwSt-Rabatt-Aktion bei Saturn gestartet. Ab sofort und bis 10:00 Uhr handelt es sich um eine exklusive Aktion für Saturn CARD-Inhaber (die Saturn CARD kann allerdings kostenlos beantragt werden). Ab 10:00 Uhr profitieren alle Kunden, auch ohne Saturn CARD.

Saturn: Super Bowl Rabatt-Aktion ist gestartet – 19 Prozent MwSt. geschenkt

In der Nacht von heute auf morgen findet der Super Bowl 2021 statt. Nachdem Media Markt im vergangenen Jahr eine 19 Prozent MwSt-Aktion aufgelegt hatte, ist in diesem Jahr Saturn mit von der Partie und schenkt euch vorübergehend die Mehrwertsteuer. Faktisch entspricht dies einem Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent. Erfreulich ist auch, dass die Aktion länger als in den vergangenen Jahren läuft. Das Ende ist für den 09.02.2021 09:59 Uhr datiert. Nichtsdestotrotz können wir euch nur empfehlen, bei Interesse und beim passenden Angebot direkt zum Start zuzuschlagen, bevor der Vorrat aufgebraucht ist. Dies kann je nach Artikel ziemlich zeitnah geschehen.

Kunden erhalten den 19 Prozent MwSt.-Anteil auf sofort verfügbare Artikel geschenkt. Maximal 2 gleiche Aktionsartikel können erworben werden. Der Rabatt in Höhe von 15,966% wird erst im Warenkorb abgezogen. Die Aktion wird auch von verschiedenen Artikeln begleitet, die nicht an der Aktion teilnehmen. Der Vollständigkeit halber, haben wir euch den Rechtstext mit eingebunden.

Aktion gültig auf saturn.de vom 7.2., 10 Uhr bis 9.2., 9:59 Uhr (für Card Kunden zusätzlich vom 7.2., 8 Uhr bis 7.2., 9:59 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung. Käufer erhalten auf vorrätige bzw. online sofort verfügbare Artikel einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt. Ausgenommen sind u.a.: Produkte der Hersteller Apple, Dyson, Sonos, Tchibo und Blink, einige Microsoft Surface Modelle, Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten. Es können pro Bestellung jeweils max. 2 gleiche Aktionsartikel erworben werden. Nur solange der Vorrat reicht.

Interesse? Dann geht es hier direkt zur Rabatt-Aktion.