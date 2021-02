Die Lieferzeiten rund um den HomePod mini haben sich im Apple Online Store deutlich verbessert. Aktuell müsst ihr rund zehn Tage auf eure Bestellung warten. Die verbesserte Liefersituation scheint Apple zu animieren, die Werbeaktivitäten zum HomePod mini zu erhöhen. Nun wird der smarte Lautsprecher prominent in den Apple Stores beworben.

Apple Stores bewerben HomePod mini

Als der HomePod mini im vergangen Jahre in den Verkauf ging, schnellten die Lieferzeiten auf über zwei Monate in die Höhe. Bei einem Preis von knapp 100 Euro ist der HomePod mini in unseren Augen deutlich attraktiver als sein größerer Bruder der HomePod. Insbesondere zu Weihnachten dürfte der „mini“ bei vielen Nutzern auf dem Wunschzettel gestanden haben.

Um die Verkäufe nun weiter anzukurbeln, beginnt der Hersteller damit, den Lautsprecher in seinen Stores prominent zu platzieren. So bewirbt Apple den HomePod mini in „Schaufenstern“, in denen insgesamt 11 bzw. 17 HomePod minis zu sehen sind. Ein kreisförmiges Display mit Grafiken, die die intelligenten Funktionen des HomePod mini detailliert beschreiben, befindet sich in der Mitte einer Matrix aus schwarz-weißen HomePod mini Modellen. Über zwei begleitende iPads können sich Nutzer intensiver über das Gerät informieren. Unterhalb des HomePod minis bewirbt Apples auch Zubehör von Drittanbietern, in diese Fall z.B. Eve Room und Logitech Circle.

Apple nutzt in seinen Stores verschiedene „Avenue“, um unterschiedliche Produkte und Services zu bewerben. Zuletzt wurden so Apple Arcade und Apple Fitness+ beworben. Interesse am HomePod mini? Dann findet ihr ihn hier direkt im Apple Online Store.