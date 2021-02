„Servant“-Schöpfer M. Night Shyamalan ist für seine ausführlichen Interviews bekannt. Hier zeigt er gerne einen Blick hinter die Kulissen seiner Drama-Serie und verrät bei der Gelegenheit auch, wie seine Familie bei der Produktion der Apple TV+ Serie involviert ist. Nun hat der Produzent für den 11. Februar ein Reddit „Ask Me Anything“ (AMA) angesetzt, bei dem er über „Servant“, das Horror-Genre im Allgemeinen und mehr sprechen wird.

„Ask Me Anything“ ist ein Format, das vor allem auf Reddit in den letzten Jahren ein wichtiges Marketing-Werkzeug geworden ist. In einer moderierten Sitzung können die Teilnehmer einer Person Fragen stellen, die dann live beantwortet werden.

In seinem ersten AMA wird Shyamalan mit Fans über seine Apple TV+ Serie „Servant“ sprechen, die Elemente der Genres Horror, Mystery und Drama vereint. In der Fragerunde soll es jedoch nicht nur um die vor kurzem gestartete zweite Staffel der Serie gehen. Wie Apple auf Twitter ankündigt, wird sich Shyamalan auch anderen Themen rund um das Horror-Genre und mehr widmen.

This Thursday, @MNightShyamalan will host his first-ever Reddit AMA.

From directing this week’s episode of #Servant to the entire horror genre, you can join at 12:00PM ET and ask him anything. pic.twitter.com/DH1TN2cub1

