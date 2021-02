Zattoo steht euch als einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa auf allerhand Endgeräten zur Verfügung. Unter anderem könnt ihr die Tattoo-App auf dem iPhone, iPad und AppleTV nutzen. Ab sofort steht Zattoo auf weiteren Endgeräten zur Verfügung. Die Rede ist von LG Smart TVs.

Zattoo App ab sofort auf Smart-TVs von LG verfügbar

Mit der neuen App für smarte TV-Modelle von LG (ab Baujahr 2016) bietet Zattoo ab sofort ein modernes Fernseherlebnis auf dem neuesten Stand der Zattoo-Entwicklung. Besitzer eines LG Fernsehers schauen mit Zattoo ihr Fernsehprogramm beim Testsieger für die beste Bild- und Übertragungsqualität (Connect, Oktober 2020). Die Zattoo App kann schnell und einfach auf dem Smart-TV installiert werden. Bereits bestehende Zattoo-Nutzer können sich direkt in der Zattoo App anmelden und ihr Fernsehen wie gewohnt streamen.

Neukunden können sich über den Webshop oder in der App auf dem Mobilgerät für ein Premium oder Ultimate Abo entscheiden. Vor allem letzteres bildet mit fast 50 TV-Sendern in Full-HD und über 40 Sendern in HD eine vollumfängliche Alternative zum traditionellen TV-Empfang. Die Zattoo App unterstützt zudem die Magic Remote von LG, mit der man noch schneller mit dem Pointer durch die App auf dem Smart-TV navigieren kann.

Falls ihr Zattoo bis dato noch nicht kennengelernt habt, so gebt dem TV-Streaming-Anbieter eine Chance. Zattoo kann 30 Tage komplett kostenlos getestet werden.