Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Valentinstag zu. Dieser wird in wenigen Tagen am 14. Februar begangen. Soll es in diesem Jahr wieder eine Kleinigkeit für eure Liebsten geben, aber es fehlt euch die Inspiration? Im Hinblick auf den Valentinstag startet Amazon am heutigen Tag eine groß angelegte Rabatt-Aktion, bei der die Amazon eigene Hardware im Mittelpunkt. Natürlich könnt ihr die Rabatt-Aktion auch aus jedem anderen Anlass in Anspruch nehmen.

Amazon startet große Rabatt-Aktion

Ab heute erwarten euch auf Amazon Extra-Angebote zu stark reduzierten Preisen. Neben verschiedenen Echo-Produkten, findet ihr auch auch attraktive Angebote aus dem Bereich Fire TV Stick, Fire Tablet, Kindle und Ring. Hier eine kleine Auswahl:

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: der neue Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Der neue Echo (4. Generation), Anthrazit + Philips Hue White LED-Lampe Dieses Bundle enthält Echo (4. Gen.) und eine Philips Hue-Glühlampe – alles, was Sie benötigen,...

Neuer Look, neuer Sound – Echo bietet satten, detailgetreuen Klang, der sich automatisch an jeden...

Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Wir stellen vor: Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne... Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit...

Drücken und Alexa fragen – Suchen und starten Sie Serien über unterschiedliche Apps ganz einfach...

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Der stärkste Streaming-Media-Stick mit einem neuen Wi-Fi-Antennen-Design, das für...

Starten und steuern Sie all Ihre Lieblingsfilme und Fernsehserien mit Alexa-Sprachfernbedienung....

Fire HD 8 Plus-Tablet, 8-Zoll-HD-Display, 32 GB, Schiefergrau, Mit Werbung; unser bestes... 8-Zoll-HD-Display, doppelter Speicherplatz (32 oder 64 GB interner Speicher und bis zu 1 TB...

Längere Akkulaufzeit + kabelloses Laden – Bis zu 12 Stunden lesen, im Internet surfen, Videos...

Angebot Ring Stick Up Cam Battery von Amazon | HD-Sicherheitskamera mit Gegensprechfunktion, funktioniert... Sehen, hören und sprechen Sie mit Personen und Haustieren von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder...

Behalten Sie Ihr Zuhause jederzeit im Blick mit Live-Video und der Ring App.