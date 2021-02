Die Tage sind gezählt, bis die zweite Staffel zu „For All Mankind“ exklusiv auf Apple TV+ anlaufen wird. Im Vorfeld rührt der Hersteller aus Cupertino die Werbetrommel und hat ein neues „First Look Featurette“-Video auf YouTube veröffentlicht.

„For All Mankind — Season 2 First Look Featurette“

Am 19. Februar startet „For All Mankind“ in die zweite Staffel. Die zweite Staffel des Weltraumdramas beginnt ein Jahrzehnt später im Jahr 1983. Es ist der Höhepunkt des Kalten Krieges und die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und der UdSSR sind auf ihrem Höhepunkt.

Ronald Reagan ist Präsident und die größeren Ambitionen der Wissenschaft und der Weltraumforschung drohen verschleudert zu werden, da die USA und die Sowjets gegeneinander antreten, um Orte zu kontrollieren, die reich an Ressourcen auf dem Mond sind. Das Verteidigungsministerium ist in die Missionskontrolle übergegangen, und die Militarisierung der NASA spielt eine zentrale Rolle in den Geschichten mehrerer Charaktere: Einige bekämpfen sie, andere nutzen sie als Gelegenheit, um ihre eigenen Interessen voranzubringen, und andere befinden sich auf dem Höhepunkt eines Konflikts, der zu einem Atomkrieg führen könnte.

„For All Mankind“ wurde von Ronald D. Moore kreiert. Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones und Jodi Balfour sin in Hauptrollen zu sehen. In den letzten Monaten hatte Apple bereits einen offiziellen Teaser und einen offiziellen Trailer zur Fortsetzung von For All Mankind veröffentlicht.