o2 hat bekannt gegeben, dass man mit Netflix einen neuen Entertainment-Partner begrüßt. Damit steht neben Sky Ticket und o2 TV powered by Waipu.tv ein weiterer Partner zur Auswahl.

Neuer Entertainment-Partner: o2 kooperiert mit Netflix

Netflix, Sky Entertainment Ticket oder O2 TV? o2 bleibt seiner Philosophie treu und lässt seinen Kunden die Wahl. Für sein neues Streaming-Angebot startet o2 die Zusammenarbeit mit Netflix, dem weltweit größten Streaming-Entertainment-Dienst mit mehr als 204 Millionen zahlenden Mitgliedern in mehr als 190 Ländern. o2 Select & Stream Kunden, die sich für die Nutzung des Netflix Basis Abos entscheiden, profitieren von einer großen Auswahl an vielfältigen Serien, Dokumentationen und Spielfilmen in zahlreichen Sprachen. Nutzer können die Inhalte jederzeit, überall und mit fast jedem beliebigen internetfähigen Endgerät unbegrenzt streamen. Die Wiedergabe der ausgewählten Titel kann dabei ganz ohne Werbeunterbrechungen jederzeit gestartet, unterbrochen und fortgesetzt werden.

1 Jahr kostenlos für Neukunden und Vertragsverlängerer

o2 Select & Stream ist ab dem 23. Februar 2021 in allen o2 Vertriebskanälen erhältlich, unter anderem über die o2-Webseite.

Das Angebot gilt bei der Buchung oder Verlängerung aller o2 Free und o2 my Home Laufzeittarife ab 34,99 Euro im Monat. Junge Leute unter 29 Jahren und die Generation 60 Plus profitieren von einem monatlichen Preisvorteil von 10 Euro. O2 Select & Stream kann einfach und bequem bestellt werden: Neu- und Bestandskunden entscheiden sich zunächst für einen Mobilfunk- oder Zuhause-Tarif. Nach Aktivierung können sie eines der drei Streaming-Jahrespakete wählen. Die Freischaltung erfolgt über die o2 Priority Entertainment-Plattform. o2 Kunden, die Netflix oder o2 TV bereits nutzen, können bestehende Streaming-Konten samt Kundenhistorie in wenigen Schritten überführen und so von o2 Select & Stream profitieren.

Kurzum: Bei Buchung oder Verlängerung eines o2 Free oder o2 my Home Tarifs erhalten o2 Kunden ab 23. Februar 2021 ein Streaming-Jahrespaket inklusive – und sparen so bis zu 120 Euro.