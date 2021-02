Sky hat bekannt gegeben, dass „Wonder Woman 1984“ noch vor dem Kinostart Exklusiv auf Sky Cinema (Sky und Sky Ticket) zu sehen sein wird. Ab 18. Februar steht das Sequel des weltweiten Megahits „Wonder Woman“ mit Gal Gadot in ihrer Paraderolle als Amazonen-Prinzessin im Kampf gegen das Böse auf Sky zur Ansicht bereit.

Noch vor dem Start in den deutschen Kinos kommt die DC-Comicverfilmung „Wonder Woman 1984“ am 18. Februar zu Sky. Die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Filmabenteuers wieder mit Gal Gadot als legendärer Superheldin ist sowohl bei Sky im Cinema Paket, als auch mit dem monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket verfügbar. Mit Sky Q ist der Hit auch in bester UHD Qualität abrufbar. Und auch nachdem der Film in die deutschen Kinos kommt, können Sky Kunden „Wonder Woman 1984“ weiterhin bei Sky genießen.







Darüberhinaus konnte sich Sky zwei weitere Kinohits von Warner Bros. sichewrn. Der Thriller „The Little Things“ mit Denzel Washington und das Filmdrama „Judas and the Black Messiah“ werden ihre TV- und Streamingpremiere bereits 28 Tage nach ihrem kommenden Kinostart exklusiv bei Sky und Sky Ticket feiern.

Über „Wonder Woman 1984“:

Im neuen Kapitel der Superheldinnen-Geschichte lebt Diana Prince (Gal Gadot) friedlich unter den Sterblichen. Es sind die pulsierenden mondänen 1980er-Jahre – eine Ära des Exzesses, in der nichts wichtiger scheint als Besitz. Obwohl Diana ihre volle Kraft erlangt hat, führt sie ein unauffälliges, zurückgezogenes Leben, hütet alte Artefakte und tritt nur inkognito als Superheldin in Erscheinung. Doch schon bald muss Diana direkt ins Rampenlicht treten und all ihre Weisheit, Kraft und ihren Mut aufbringen, um die Menschheit vor einer Bedrohung zu bewahren, die sie selbst geschaffen hat.