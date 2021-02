Apple hat weitere Einladungen an Entwickler verschickt, um diese zu virtuellen „Bring Your iPad App to Mac“-Workshops einzuladen. Die unterschiedlichen Veranstaltung finden in den kommenden vier Wochen statt.

In der Einladung an Entwickler heißt es

Mit Mac Catalyst könnt ihr eure vorhandene iPad-Apps auf den Mac übertragen. Erfahrt, wie ihr eure App optimieren und mit Mac Catalyst eine native Mac-App erstellen könnt, die dasselbe Projekt und denselben Quellcode verwendet. Entdeckt die neuesten Funktionen in iPadOS 14, mit denen ihr während dieses Vorgangs Zeit sparen könnt, und erfahren, wie ihr plattformspezifische Funktionen und Steuerelemente integrieren könnt, die wie in AppKit aussieht und sich verhält, damit ihr eine App erstellen könnt, die sich auf dem Mac wie zu Hause fühlt.

Apple gibt zu Verstehen, dass Entwickler während der Präsentationen Fragen stellen und Einzelberatungen mit Apple-Experten zur Optimierung von iPad-Apps und zur Bereitstellung auf dem Mac buchen können. Die Veranstaltungen sind nur auf Einladung möglich.

Entwickler, die die E-Mail-Einladung zu den „Bring Your iPad App to Mac“-Workshops erhalten, haben eine Handvoll Termine zur Auswahl, darunter den 15., 18. und 19. Februar sowie den 8., 10. und 12. März.

Bereits Ende Januar hatte Apple Einladungen an Entwickler verschickt und Einladungen zu Online-Events ausgesprochen. Diese fokussierten sich auf Widgets, App Clips und iPad-App-Portierungen.

Eine ähnliche Veranstaltung fand im April letzten Jahres statt, um über die Barrierefreiheit in Apps zu sprechen. Apple veranstaltet diese Workshops anscheinend das ganze Jahr über, um die persönlichen Erfahrungen zu ersetzen, die bei der WWDC 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie fehlten.