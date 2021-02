Ende Januar ist „Palmer“ mit Justin Timberlake in der Hauptrolle exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Der Film sorgte auf Apples Video-Streaming-Plattform nach seinem Start zu einem Rekord-Wochenende. Ein Anstieg der durchschnittlichen Zuschauerzahlen um 33 Prozent konnte registriert werden. Ehrlicherweise muss man allerdings zugeben, dass Ende letzten Monats auch neue Folgen zu „Dickinson“, „Servant“ und „Losing Alice“ angelaufen sind. Nun liegen neue Zahlen vor, die zeigen, dass „Palmer“ auch am zweiten Wochenende nach der Premiere erfolgreich unterwegs war.

Apple TV+: „Palmer“ weiterhin sehr erfolgreich

iMore bezieht sich auf Daten von Reelgood und berichtet, dass „Palmer“ an den ersten beiden Wochenende sehr gute Zuschauerzahlen vorzulegen hat.

Laut Reelgood war „Palmer“ an seinem Eröffnungswochenende der am zweithäufigsten gesehene Film aller Streaming-Dienste. Darüber hinaus war Palmer auch an seinem zweiten Wochenende der am zweithäufigsten gestreamten Film. Der Dienst stellt fest, dass dies das erste Mal ist, dass ein Film von Apple TV+ in diesem Jahr an einem Wochenende in den Top 5 gelandet ist.

Zuletzt war Apple TV+ mit „On the Rocks“ mit Platz 5 in den Charts im November 2020 ähnlich erfolgreich. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Rangliste von Reelgood auf Daten von mehr als 2 Millionen Nutzern in den USA basiert und keine globalen Charts widerspiegelt.

The Little Things (HBO Max): 4.4 Prozent Palmer (Apple TV+): 3,3 Prozent Bliss (Prime Video): 3,0 Prozent The Dig (Netflix): 2,7 Prozent Space Sweepers (Netflix): 2,2 Prozent

Apple selbst hat seit dem Start von Apple TV+ am 01. November 2019 weder Abonnentenzahlen und andere Streaming-Daten zu seinen Inhalten veröffentlicht.