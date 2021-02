Die Tatsache, dass Apple an der Apple TV+ Serie „The Essex Serpent“ arbeitet ist nicht wirklich neu. Ursprünglich sollte Keira Knightley in der Hauptrolle zu sehen sein. Diese verzichtete jedoch aus privaten Gründen während der Pandemie auf die Rolle, so dass ein Ersatz gesucht werden musste. Dieser wurde nun mit Claire Danes gefunden.

Claire Danes spielt die Hauptrolle in der Apple TV+ Serie „The Essex Serpent“

Variety berichtet, dass Claire Danes, unter anderem durch ihre Rolle in „Homeland“ bekannt, die Hauptrolle in der Apple TV+ Serie „The Essex Serpent“ spielen wird.

„Essex Serpent“ basiert auf dem gleichnamigen Roman aus der Zeit von Sarah Perry. Die Serie folgt der Geschichte einer frisch verwitweten Frau namens Cora Seaborne, die einer missbräuchlichen Ehe entkommt und aus dem viktorianischen London in das kleine Dorf Aldwinter in Essex zieht. Cora ist fasziniert von dem lokalen Aberglauben, den ein Fabelwesen namens Essex Serpent in der Gegend durchstreift.

In der Buchbeschreibung heißt es unter anderem

Während Cora die Stätten bewundert, erfährt sie von einem faszinierenden Gerücht, das weiter oben in der Mündung aufgetaucht ist, von einer furchterregenden Kreatur, die angeblich durch die Sümpfe streift und Menschenleben fordert. Nach fast 300 Jahren soll die mythische Essex-Schlange zurückgekehrt sein und an Silvester einem jungen Mann das Leben genommen haben. Cora ist eine begeisterte Amateur-Naturforscherin ohne Geduld für Religion oder Aberglauben. Sie ist sofort begeistert und sicher, dass das, was die Einheimischen für ein magisches Meerestier halten, eine bisher unentdeckte Spezies sein könnte. Eifrig zu untersuchen, wird sie dem örtlichen Pfarrer William Ransome vorgestellt. Auch Will ist den Gerüchten gegenüber misstrauisch. Aber im Gegensatz zu Cora ist dieser Mann des Glaubens überzeugt, dass die Gerüchte durch moralische Panik verursacht werden, eine Flucht vor dem wahren Glauben. Diese scheinbaren Gegensätze, die sich auf nichts einigen, werden bald unaufhaltsam zusammengezogen und auseinandergerissen – eine intensive Beziehung, die ihr Leben auf völlig unerwartete Weise verändern wird.

Claire Danes ist nicht nur für ihre Rolle in Homeland bekannt. So spiele Danes auch in „My So-Called Life“ „Temple Grandin“ „The Hours“ sowie „Romeo + Juliet“ mit und konnte für ihre Rollen in den letzten Jahren mehrere Emmy- und Golden Globe Awards gewinnen. Wann die neue Serie „The Essex Serpent“ auf Apple TV+ starten wird, ist noch nicht bekannt.