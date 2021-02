Auch wenn der diesjährige Karneval nur in sehr eingeschränkter Form stattfindet, schenkt der Kölner Mobilfunkanbieter congstar seinen Kunden 10 GB Extra-Daten – als digitales Bonbon. Im Rahmen der Aktion können sich alle congstar Kunden mit gebuchtem Datenvolumen die 10 GB Daten einmalig und kostenlos sichern. Die Aktion beginnt am 11. Februar und endet am 28. Februar 2021.

Mehr Datenvolumen für den digitalen Austausch in der Karnevalszeit

Zum digitalen Austausch in der Karnevalszeit schenkt Congstar seinen Kunden 10GB Datenvolumen. Der kostenlose Datenpass kann ganz einfach über die congstar App gebucht werden und ist für alle Kunden erhältlich, die einen Postpaid, Prepaid, congstar X oder Homespot Tarif mit Datenvolumen gebucht haben. Die 10 GB Extra-Daten stehen natürlich in der jeweiligen Übertragungsgeschwindigkeit des gebuchten Tarifs zur Verfügung. Nach der Aktivierung ist der Datenpass 31 Tage gültig.

Warum sich Congstar dazu entschieden hat, seinen Kunden 10GB Datenvolumen zu schicken, soll uns schlussendlich egal sein. Wir empfinden es als willkommenes Geschenkt und nehmen die 10GB gerne an.