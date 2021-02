Die Deutsche Telekom hat eine neue Cashback-Aktion gestartet, bei der ihr euch bei bei Abschluss eines MagentaMobil-/ MagentaMobil-Young-Vertrages oder einer Family Card 120 Euro Cashback sichern könnt.

Wenn ihr im Aktionszeitraum bis zum 31.03.2021 einen aktionsberechtigten Tarif abgeschließt oder euren Vertrag verlängert, könnt ihr bei der Telekom 120 Euro Cashback bei der Telekom beantragen. Dafür habt ihr bis zum 31.05.2021 Zeit. Nach erfolgreicher Prüfung eurer Registrierung erhaltet ihr 120 Euro Cashback innerhalb der nächsten 6 Wochen auf euer angegebenes Girokonto gutgeschrieben.

Die Telekom schreibt

Im Aktionszeitraum 11.02. – 31.03.2021 erhalten Kunden bei Abschluss eines neuen Mobilfunk-Vertrags mit und ohne Endgerät in den Tarifen MagentaMobil, MagentaMobil Young und Family Card (ausgeschlossen Special-Tarife, For-Friends-Tarife, DTAG-Tarife, Family Card Basic, Family Card Kids & Teens und Datentarife) 120,- € auf ihrem Girokonto gutgeschrieben. (z. B. MagentaMobil S ohne Smartphone für 39,95 €/Monat, Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, einmaliger Bereitstellungspreis 39,95 €). Kunden, die eine Vertragsverlängerung durchführen, erhalten ebenfalls die Gutschrift beim Wechsel in einen mindestens gleichwertigen Tarif der aktuellen Generation. Die Gutschrift wird nicht in Verbindung mit einer monatlichen Grundpreisbefreiung gewährt, wenn diese mehr als 3 Monate umfasst. Zum Erhalt der Gutschrift (nach Ablauf der Widerrufsfrist) ist vom 11.02.2021 bis 31.05.2021 eine Online-Registrierung beim Telekom Partner Teqcycle über www.telekom.de/cashback-einloesen mit Vorlage eines Erwerbsnachweises (Auftragsbestätigung) entsprechend der genannten Bedingungen erforderlich.