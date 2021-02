Bevor Apple in der kommenden Woche die Apple TV+ Serie „For All Mankind“ in die zweite Staffel schicken wird, haben die Verantwortlichen nicht nur ein „First Look Featurette“-Video veröffentlicht, sondern auch eine Augmented Reality App bereit gestellt. Zum aktuellen Zeitpunkt steht diese allerdings nicht im deutschen App Store als Download bereit.

Apple verbindet Apple TV+ und Augmented Reality

Mit „For All Mankind: Time Capsul‪e‬ – A Story Between Seasons 1 & 2“ hat Apple eine neue AR-App im App Store veröffentlicht. Die App, die auf Apples ARKit FrameWirk basiert, bietet exklusive Augmented Reality-Erlebnisse auf den iPhone 12 Pro Modellen sowie dem aktuellen iPad Pro. Grundsätzlich lässt sich die App jedoch auch auf älteren Geräten nutzen.

For All Mankind: Time Capsule spielt im Jahrzehnt zwischen der ersten und zweiten Staffel des Weltraumdramas, das sich auf einer alternativen historischen Zeitachse abspielt. Mit der App könnt ihr mit virtuellen Objekten aus einer Schachtel mit Objekten interagieren, die durch die Linse eures iPhone oder iPad in der realen Welt platziert werden. Die App verwendet Sound und Musik, um das Erlebnis zu verbessern. Auf diese Art und Weise seht ihr die Welt aus der Perspektive des Teenagers Danny Stevens, der Sohnes der Astronauten Tracy und Gordo Stevens.

Der Vollständigkeit halber haben wir euch den Direktlink zur App eingebundenen. Wie eingangs erwähnt, steht die App nicht im deutsche App Store als Download bereit. Hoffentlich ändert sich dies zeitnah, so dass deutschen Fans der Serie auch ihr AR-Erlebnis erhalten.