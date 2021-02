Im Oktober letzten Jahres reichte Apple ein Gerät namens „B2002“ in der Kategorie „Personal Computer“ und der Modellnummer „TBD“ bei der offiziellen Bluetooth-Datenbank ein. Unter dem selben Eintrag hat Apple nun sein Trio an M1-Macs registriert.

Apple registriert M1-Macs in Bluetooth-Datenbank

Die neuesten MacBook Air, 13 Zoll MacBook Pro und den Mac mini (jeweils mit M1-Chip) hat Apple am 10. Februar 2021 in der Bluetooth SIG Datenbank eintragen lassen. Die Ergänzungen in der Datenbank schließt die Möglichkeit aus, dass das „TBD“ -Element einer der M1-Macs ist. Viele andere bestehende Apple-Produkte können ebenfalls ausgeschlossen werden, da es separate Bluetooth-Datenbanklisten für das iPhone 12, die Apple Watch Series 6 und die Apple Watch SE, AirPods Max, den HomePod mini, das iPad Air (4. Generation), das iPad (8. Generation) sowie die aktuellen iPad Pro Modelle gibt.

Um was es sich beim mysteriösen „B2002“-Produkt handeln könnte, bleibt weiterhin unbekannt. Apple wird unter anderem nachgesagt, dass das Unternehmen an einem Smart Tracker namens „AirTags“, an einem neuen AppleTV sowie neuen AirPods arbeitet.

Kurzum: B2002 bleibt weiterhin ein Mysterium.