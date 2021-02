Mit der Partie Leipzig – Augsburg startet die Fußball-Bundesliga am heutigen Freitag-Abend in den 21. Spieltag der Saison 2020 / 2021. Am Montag endet der Spieltag mit der Begegnung Bayern – Bielefeld. Mit „Bundesliga Live by DAZN“ haben Amazon Prime Kunden die Möglichkeit beide Spiele im Live-Stream zu einem ziemlich attraktiven Preis zu verfolgen. Monatlich werden gerade einmal 0,99 Euro fällig.

Bundesliga im Livestream

Amazon bietet sogenannte Prime-Channels an. Dies bedeutet, dass ihr TV-Kanäle zum Monatspreis abonnieren könnt. Unter anderem könnt ihr auf diese Art und Weise den Eurosport-Player abonnieren. Auch wenn Amazon den Eurosport Player derzeit als ideale Anlaufstelle für den Australien Open offeriert, dürfte dieser Prime-Channel auch für Fußball-Fans besonders interessant sein.

Das Motto lautet „Bundesliga Live by DAZN auf Eurosport 2 HD Extra.“ Ihr könnt so die 1. Bundesliga am Freitag Abend, die Sonntags-Spiele um 13:30 Uhr und die Montagsspiele im Live-Stream verfolgen.

Sport-Fans können sich beim Eurosport-Player nicht nur auf Fußball und Tennis freuen. So bietet der Eurosport-Player unter anderem Radsport, Snooker, Motocross, Squash, Ski Alpin und einiges mehr. Für 0,99 Euro pro Monat könnt ihr nicht wirklich viel falsch machen.

Der Deal-Preis gilt 2 Monate lang. Sollte euch der Eurosport Player nicht interessieren, so könnt ihr diesen jederzeit kündigen, so dass keine weiteren Kostgen entstehen. Nach Ablauf der sieben Monaten werden 5,99 Euro pro Monat oder Jährlich 49,99 Euro pro Jahr fällig.

Das Angebot ist nur für kurze Zeit bis zum 21. Februar 2021 bzw. nur solange der Vorrat reicht, gültig.