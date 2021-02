Im Laufe des vergangenen Jahres kündigte Apple an, dass man Intel den Rücken kehren und zukünftig auf Apple Silicon setzen wird. Im November kamen die ersten M1-Macs in Form des MacBook Air, 13 Zoll MacBook Pro und Mac mini auf den Markt. Die selbst entwickelten Apple Chips haben ein überwältigendes Feedback erhalten. Die M1-Chips sind nicht nur leistungsstark, sondern auch energieeffizient. Nun hat Intel eine Werbekampagne gegen M1-Macs gestartet, da sich das Unternehmen von Apple Silicon augenscheinlich „bedroht“ fühlt.

Intel startet Kampagne gegen M1-Macs

Intel feuert gegen Apple und die M1-Chips. So hat der Chip-Hersteller auf Twitter mehrere Anzeigen geschaltet, die die „Mängel“ der Apple Silicon Chips hervorheben soll. So weist eine Anzeige auf die Spielmöglichkeiten mit Intel-Chips an. Intel erwähnt Rocket League, ein Spiel, welches nicht für den Mac zur Verfügung steht.

Eine weitere Anzeige verweist auf das Fehlen eines Touchscreen bei einem Mac hin. Es heißt, dass nur ein PC einen Tablet-Modus, einen Touchscreen und eine Stiftfunktion in nur einem Gerät verbindet. Die Tweets verlinken ein Video von YouTuber Jon Rettinger, in dem Notebooks mit Intel-Chips vorgeführt und mit M1-Macs vergleichen werden. Das Video ist von Intel gesponsored.

Only a PC can power scientists and gamers alike. #GoPC — Intel (@intel) February 10, 2021

Bereits Anfang dieser Woche hatte Intel ein paar Benchmarks veröffentlicht, die beweisen sollen, dass Intels Prozessoren der 11. Generation besser sind als die M1-Chips. Die Benchmarks wurden jedoch für Intel-Geräte entwickelt und von Apple-Kolumnisten Jason Snell als M1-unfreundlich bezeichnet.

Klappern gehört zum Handwerk. Von daher ist es durchaus normal, dass sich Intel positioniert und versucht, die eigenen Prozessoren im Vergleich zu den M1-Chips ins rechte Licht zu rücken. Wir gehen davon aus, dass dies erst der Anfang einer Kampagne ist, die uns in den nächsten Wochen und Monaten noch begleiten wird. Apples Plan sieht es vor, innerhalb von zwei Jahren komplett von Intel auf Apple Silicon umzusteigen. Der M1-Chips ist erst der Anfang und besonders spannend dürften die kommenden High-End-Chips sein, die Apple beispielsweise beim 16 Zoll MacBook Pro verbauen wird.