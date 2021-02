Ab Montag wird Apple in seinen deutschen Stores die Möglichkeit „Click & Collect“ anbieten. Dies bedeutet, dass ihr ab dem 15. Februar 2021 eure Online-Bestellungen in den deutschen Ladelokalen des Herstellers aus Cupertino entgegennehmen könnt.

„Click & Collect“ in deutschen Apple Stores

Vor wenigen Tage wurde der Lockdown in Deutschland bis zum 07. März 2021 verlängert. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass Apple ab Montag die Möglichkeit „Click & Collect“ für seine hiesigen Stores anbietet. Darüberhinaus sind ebenso ab Montag reservierte Genius Support Termine möglich.

Apple schreibt auf der eigenen Webseite

Ab Montag, 15. Februar kannst du bei uns vorbeikommen, um deine Click & Collect Bestellung abzuholen oder wenn du einen Termin für Genius Support reserviert hast. Andere Besuche im Store sind leider nicht möglich. Wir freuen uns aber, dir deine Bestellung zu übergeben und dich mit Support zu unterstützen.

Was hat es damit auf sich? Ihr könnt Geräte, die ihr über den Apple Online Store bestellt, in den deutschen Apple Stores abholen. Darüberhinaus sind reservierte Service-Termine möglich. Ganz wichtig: Ohne Service-Termin oder offiziellen Abholschein, werdet ihr keinen Erfolg in den Stores haben. Für den normalen Besucherverkehr bleiben die Stores auch weiterhin geschlossen. Beachtet in jedem Fall die eingeschränkten Öffnungszeiten. Apple Schildergasse hat beispielsweise an den Werktagen von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.

Natürlich könnt ihr euch eure Bestellungen im Apple Online Store auch direkt nach Hause schicken lassen. Je nach Produkt und Lieferzeit kann die Abholung im Apple Online Store deutlich schneller sein. Am besten prüft ihr eure Optionen im Online Store. Es macht natürlich keinen Sinn, etliche Kilometer mit dem Auto abzureißen, nur um den nächsten Apple Store zu erreichen.

(Danke für eure Hinweise)