Apple hat bekannt gegeben, dass das „Apple Developers Forums“ nun eine erweiterte Suche sowie die Möglichkeit bietet, E-Mail-Benachrichtigungen für Thread-Antworten zu erhalten.

Apple Developers Forums erhält Verbesserungen

In der Ankündigung heißt es

Das Apple Developer Forums ist ein großartiger Ort, um mit anderen Entwicklern und Apple-Ingenieuren in Kontakt zu treten, wenn ihr Hilfe zu Entwicklungsthemen geben und erhalten möchtet. Und jetzt ist es einfacher, Inhalte zu finden und zu verfolgen, an denen ihr interessiert seid. Nutzt die erweiterte Suche und eine neue Funktion, die Threads für euch überwacht und euch bei jeder Antwort eine E-Mail sendet.

Das Apple Developer Forums richtet sich in erster Linie an Entwickler und ist ein Ort, an dem sich Entwickler mit anderen Entwicklern und Apple Ingenieuren zu Entwicklungsthemen austauschen können.