Für einen kurzen Zeitraum bietet euch Amazon die Möglichkeit an, dass ihr Amazon Music HD 3 Monate komplett gratis nutzen könnt. Interesse? Dann greift direkt zu.

Amazon Music HD: 3 Monate komplett gratis nutzen

Ab sofort und nur bis zum 01. März 2021 habt ihr die Möglichkeit, euch Amazon Music HD und somit Musikstreaming in Premium-Klangqualität 3 Monate komplett kostenlos zu testen.

Amazon Music HD ist ein Streaming-Service mit einem umfangreichen Katalog in verlustfreier Premium-Klangqualität, mit mehr als 70 Millionen Songs in High Definition (HD) und Millionen Songs in Ultra High Definition (Ultra HD). Für nur 12,99 Euro pro Monat für Prime-Mitglieder oder 14,99 Euro pro Monat für Amazon Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft, erhaltet ihr Zugriff auf verlustfreie Premium-Klangqualität.

In den Aktionsbedingungen heißt es

Der 3-monatige Gratiszeitraum gilt nur für die monatliche Amazon Music HD Standardmitgliedschaft und ist ein zeitlich befristetes Angebot bis zum 01.03.2021 und ausschließlich für neu angemeldete Kunden von Amazon Music Unlimited. Nach Ablauf des Gratiszeitraums kostet Ihr Amazon Music HD-Abonnement monatlich 14,99€ monatlich (12,99€ monatlich für Prime-Mitglieder). Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Digitale Inhalte und Services sind nur für Kunden in Deutschlandund Österreich verfügbar und unterliegen den Nutzungsbedingungen von Amazon Digital Germany GmbH. Das Angebot ist auf ein Abonnement pro Kunde und Konto beschränkt. Amazon behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit zu ändern oder zu beenden. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werde

Bestehende Amazon Music Unlimited-Mitglieder (inkl. Amazon Music Unlimited für Familien) können für zusätzliche 5 Euro pro Monat zu Amazon Music HD wechseln.

In unseren Augen handelt es sich um ein ziemlich attraktives Angebot, bei dir ihr kein wirkliches Risiko eingeht. Sollte euch das Angebot nicht ansprechen, so kündigt ihr nach Ablauf der Gratis-Monate, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen.