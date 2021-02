Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass das Gerücht aufkam, dass Apple Original Podcasts zu Apple TV+ Inhalten plant. So suchte das Unternehmen im Frühjahr 2020 einen Podcasts-Chef, der sich um entsprechende Inhalte kümmert. Nun haben wir es „Schwarz auf Weiß“, dass Apple zum Start der 2. Staffel von „For All Mankind“ begleitende Podcasts zur Verfgügung stellt.

Apple veröffentlicht Podcasts zu For All Mankind

Am kommenden Freitag läuft die 2. Staffel zu „For All Mankind“ exklusiv auf Apple TV+ an. Im Vorfeld rührt Apple bereits ordentlich die Werbetrommel. Nachdem zunächst verschiedene Teaser, Trailer und ein First Look Featurette veröffentlicht wurde, erschien eine Augmented Reality App zur Serie.

Jetzt hat bestätigt, dass die Fortsetzung des Weltraum-Dramas von Original Podcasts begleitetet wird. Die zweite Staffel des Weltraumdramas beginnt ein Jahrzehnt später im Jahr 1983. Es ist der Höhepunkt des Kalten Krieges und die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und der UdSSR sind auf ihrem Höhepunkt. Ronald Reagan ist Präsident und die größeren Ambitionen von Wissenschaft und Weltraumforschung drohen verschwendet zu werden, da die USA und die Sowjets gegeneinander antreten, um Orte zu kontrollieren, die reich an Ressourcen auf dem Mond sind.

Das Verteidigungsministerium ist in die Missionskontrolle übergegangen, und die Militarisierung der NASA spielt eine zentrale Rolle in den Geschichten mehrerer Charaktere: Einige bekämpfen sie, andere nutzen sie als Gelegenheit, um ihre eigenen Interessen voranzutreiben, und andere befinden sich auf dem Höhepunkt eines Konflikts, der kann zu einem Atomkrieg führen.

In der Beschreibung des Podcasts heißt es

Das Weltraumrennen geht weiter. Schließt euch Gastgeber Krys Marshall an und hört im offiziellen Podcast der Apple TV+ Serie „For All Mankind“ von Weltraumexperten und ehemaligen Astronauten, was wirklich über unsere Atmosphäre hinausgeht. In jeder Folge sind Gäste aus der Serie, Weltraumexperten und nie zuvor gehörtes Audiomaterial zu hören, das diese spannenden Themen weiter zum Leben erweckt. Ihr werdet hören, wie Astronauten das Unglaubliche erreichen.

Es ist in jedem Fall ein interessanter Ansatz seitens Apple, Apple TV+ und Apple Podcasts zu verknüpfen. Fans der Serie erhalten so die Möglichkeit, sich noch intensiver mit der Materie zu beschäftigen.