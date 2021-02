Seit mindestens sieben Jahren wird Apple nachgesagt, dass der Hersteller aus Cupertino an einem selbst-fahrenden Apple arbeitet. Das Ganze läuft unter dem Codenamen „Project Titan“. Auch wenn seit den ersten Gerüchten reichlich Zeit vergangenen ist, ist zum Projekt Titan nur wenig bekannt. Arbeitet Apple tatsächlich an einem eigenen Fahrzeug? Wird es ein autonom-fahrendes Auto sein? Ist es ein Elektro-Auto? Auch in der Branche haben sich die Spekulationen längst herumgesprochen. Volkswagen-Chef Herbert Diess hat sich in einem Interview zu einem möglichen Apple Car geäußert.

VW-Chef Herbert Diess: „Keine Angst vor einem Apple Car“

Nachdem es vergangenes Jahr verhältnismäßig ruhig war, haben die Gerüchte zum Apple Car in den letzten Wochen wieder Fahrt aufgenommen. Es heißt, dass Apple mit zahlreichen Fahrzeugherstellern Verhandlungen führt, um mögliche Partnerschaften auszuloten. Zuletzt wurden immer wieder Hyundai und Kia genannt. Diese mögliche Partnerschaft scheint jedoch vom Tisch.

In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat sich VW-Chef Herbert Diess zu verschiedenen Themen geäußert. Unter anderem ging es auch um das Apple Car. Diess gab zu verstehen, dass er keine Angst vor dem Apple Car habe. Auch wenn Apple grundsätzlich alle Voraussetzungen mit sich bringe, werde das Unternehmen nicht über Nacht eine zwei Billionen schwere Autoindustrie auf den Kopf stellen. Der iPhone-Hersteller hat bislang mit keiner Silbe bestätigt, dass das Unternehmen an einem Auto arbeitet, nichtsdestotrotz glaubt Diess, dass die Gerüchte nur logisch sind und auch stimmen. Apple verfüge über das notwendige Know-How in den Bereichen Akku-Technologie, Software sowie Design und kann alle seine Kenntnisse problemlos nutzen, um ein Automobil zu entwickeln.

VW hat in den letzten Jahren massiv in die Modernisierung der eigenen Fahrzeugflotte investiert und möchte diese deutlich „elektrischer“ gestaltet. In den kommenden Jahren sind Elektro-Modelle für nahezu alle Modelle des Konzerns zu erwarten