Microsoft hat seine „All-in-One“ Office-App aktualisiert, so dass diese ab sofort auch nativ mit dem iPad kompatibel ist. Die „All-in-One“ Office-App vereint dabei Word, Excel und PowerPoint in einer App.

Die „All-in-One“ Office-App ist nicht komplett neu und steht bereits seit einem Jahr für das iPhone zur Verfügung. Nun hat Microsoft das Update auf Version 2.46 veröffentlicht und sich um die Kompatibilität mit dem iPad gekümmert.

Mit nur einer App könnt ihr Word-Dokumente, Kalkulationstabellen und Präsentationen bedienen. Wenn ihr euch mit einem Microsoft-Konto anmeldet, das mit einem Microsoft 365-Abonnement verbunden ist, werden Premium Features in der App entsperrt.

In den Release-Notes heißt es

Office ist jetzt auf dem iPad verfügbar: Wir kombinieren die Ihnen bekannten Word-, Excel- und PowerPoint-Apps in einer einzigen, für iPadOS optimierten App. Darüber hinaus werden Ihnen zusätzliche Tools zur Verfügung gestellt, mit denen Sie produktiver als je zuvor arbeiten können. So können Sie beispielsweise schnell PDF-Dateien erstellen und signieren sowie Bilder in Dokumente umwandeln.

Einfaches Verwenden von bildbasierten Workflows: Tippen Sie in der Galerie Ihres Telefons, außerhalb der Office-App, auf „Freigeben“, um zu verschiedenen Aktionen wie „PPT erstellen“, „PDF erstellen“ und mehr zu gelangen. Falls beim Öffnen der Office-App kürzlich angefertigte Screenshots angezeigt werden, dienen diese als Vorschlag zum Konvertieren in PDF oder PPT.

Einfügen von Datum, Form, Bild und Notizen in PDFs: Mithilfe der neuen Funktionen können Sie nun ganz einfach Datum, Form, Bild und Notizen in PDF-Dateien einfügen.