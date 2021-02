Mit der „Replay“-Wiedergabeliste hatte Apple Music im Herbst 2019 eine neue Wiedergabeliste eingeführt, mit der eure persönliche Top 100 für ein bestimmtes Jahr zusammengetragen wird. Mittlerweile sind sechs Wochen im neuen Jahr vergangenen und Apple Music hat „Replay 2021“ veröffentlicht.

Apple Music: „Replay 2021“-Wiedergabeliste steht bereit

Apple nutzt den verhältnismäßig ruhigen Februar um die neue „Replay 2021“- Wiedergabeliste zu veröffentlichen. Ab sofort finden sich dort eure Lieblingslieder des Jahres 2021 wieder.

Die „Replay“-Playlist findet ihr nicht nur in der iOS- und macOS-App, sondern auch im Apple Music Web-Player. Die Wiedergabeliste zeigt euch eure Top-Songs aus 2021 an. Natürlich könnt ihr euch auch neue „Lieblings-Lieder“ aus den Jahren zuvor generieren lassen. Grundsätzlich steht die Wiedergabeliste für alle Jahre zur Verfügung, in denen ihr Apple Music abonniert hattet. Bei Nutzern die von Tag 1 bei Apple Music dabei waren, geht die Playlist somit bis ins Jahr 2015 zurück.

Ihr habt die Möglichkeit, „Replay 2021“ klassisch zu streamen oder eurer Mediathek hinzuzufügen. Natürlich könnt ihr diese auch mit anderen Nutzern seien. Euer Replay 2021 wird übrigens wöchentlich aktualisiert.