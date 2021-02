Bei der Installation von macOS Big Sur konnte es zu einem Problem kommen, wenn nicht ausreichend Festplattenspeicher zur Verfügung stand. Normalerweise sollte der Installer vor der Installation prüfen, ob der Mac tatsächlich über ausreichend Speicherplatz verfügt. Dies war ursprünglich nicht der Fall und so begann die Installation ohne die soeben genannte Prüfung. Dies konnte im schlimmsten Fall zu einem Datenverlust führen. Mit einer aktualisierten Version von macOS Big Sur 11.2.1 hat Apple das Problem gelöst.

Apple hat sich mit einer aktualisierten Version von macOS Big Sur 11.2.1 den Installationsproblemen bei zu wenig Speicher angenommen. Mr. Macintosh, der den ursprünglichen Bug aufgespürt hatte, weiß zu berichten, dass der neue Installer im Vorfeld prüft, ob tatsächlich ausreichend Speicher auf dem Mac zur Verfügung steht.

Besitzt euer Mac nicht genügend Speicher, so erhaltet ihr den passenden Hinweis, dass auf dem Laufwerk, welches zur Installation ausgewählt wurde, nicht ausreichend Speicher bereit steht. Zudem seht ihr wieviel zusätzlicher Speicher benötigt wird.

macOS Big Sur 11.2.1 (20D75) full installer is now available for download.

I’ve confirmed the new installer now checks for free space properly.

This was a serious problem, and I’m glad users will no longer get caught by this issue. https://t.co/dYSuRjdd4p pic.twitter.com/ILxoKfhORn

— Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) February 15, 2021