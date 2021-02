Zusammen mit Minhtendo startet RIN als erster deutscher Künstler eine eigene Apple Music Radio Show am Sonntag, den 21. Februar 2021 auf Apple Music. Aus der Beschaulichkeit des kleinen Bietigheim-Bissingen in den Olymp des deutschen Hip-Hop – das ist die Geschichte von Deutschrap-Star Renato Simunovic, besser bekannt als RIN.

RIN und Minhtendo starten “KLEINSTADTRADIO” auf Apple Music.

Am kommenden Sonntag startet “KLEINSTADTRADIO” auf Apple Music. Was macht das Spotlight mit dem großen Talent aus der Kleinstadt? Exzess oder Understatement? Und wie geht es weiter?

Im Gespräch mit Freund und Producer Minhtendo gewährt RIN in 6 Folgen exklusive Einblicke in sein Leben, Arbeit, Ideen und Ziele – all das durch die Linse der Tracks seines neuen Albums.

Schon heute geben die beiden ersten Einblicke, was bei “KLEINSTADTRADIO” zu erwarten ist, im Interview mit Aria Nejati in dessen HYPED Radio Show preis.