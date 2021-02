Mit der gestern veröffentlichen Beta 2 zu iOS 14.5 hat Apple nicht nur neue Funktionen im Vergleich zur Beta 1 implementiert, der Hersteller aus Cupertino legt auch den Grundstein für ein MagSafe Battery Pack. Darauf deuten zumindest Hinweise im Programmcode hin.

Mit der Ankündigung der iPhone 12 (Pro) Familie hat Apple auch MagSafe vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die nicht nur drahtloses Laden mit bis zu 15W ermöglicht, MagSafe bietet auch die Möglichkeit für ein Ökosystem von einfach anzuhaftendem Zubehör.

In den vergangenen Jahren hat Apple regelmäßig ein Smart Battery Case und somit eine Akku-Hülle für seine iPhone-Modelle auf den Markt gebracht. Beim iPhone 12 (Pro) könnte es sich um ein MagSafe Battery Pack (oder wie auch immer Apple dieses Zubehör nennen mag) handeln. Entwickler Steve Moser hat im Programmcode der iOS 14.5 Beta 2 entsprechende Textpassagen gefunden, die auf ein solches Zubehör hindeutet. Unter anderem werden ein Battery Pack sowie ein mobiler Lademodus erwähnt.

New ‘Mobile Charge Mode’ in iOS 14.5 beta 2 for an as-yet-unannounced ‘Battery Pack’ and not a case presumedly because it uses MagSafe for charging iPhone 12 devices. Also interestingly it keeps your iPhone charged to 90% for ‘battery efficiency’. https://t.co/CPZXkBXkEc pic.twitter.com/jHHrrz4Qir

— Steve Moser (@SteveMoser) February 16, 2021