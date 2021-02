Amazon nutzt den heutigen Tag, um ein attraktives Microsoft 365 (ehemals Office 365) Angebot aufzulegen. Ihr erhaltet Microsoft 365 Family zum Preis von nur 61,99 Euro. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ein 12 Monats-Abos, sondern über ein 15 Monats-Abo. Darüberhinaus erhaltet ihr Norton 360 Deluxe kostenlos für 15 Monate dazu.

Microsoft 365 Family 12+3 Monate – 6 Nutzer nur 61,99 Euro

Am heutigen Tag habt ihr die Möglichkeit, euch im Rahmen der Amazon Angebot des Tages Microsoft 365 zum Preis von nur 61,99 Euro zu sichern.

Bei diesem Angebot handelt es sich nicht etwa um das Jahresabo für 1 Person sondern um ein 15 Monats-Abo für 6 Personen. Bis zu 6 Nutzer können Office Apps auf mehreren PCs, Macs, Tablets und mobilen Geräten installieren. Ihr habt Zugriff auf die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Microsoft 365 / Office 365 mit Word, Excel und Co. ist in jedem Fall ein Top-Produkt. Bei Interesse könnt ihr euch natürlich auch zwei oder drei Lizenzen sichern und so die kommenden zwei, drei Jahre abdecken.

Neben Microsoft 365 Family erhaltet ihr bei diesem Angebot auch noch Norton 360 Deluxe für 5 Geräte und ebenfalls 15 Monte kostenlos hinzu. Das Abonnement für Norton 360 Deluxe bietet leistungsstarken Schutz für eure Geräte und eure Privatsphäre im Internet – alles in einer einzigen Lösung. Eure PCs, Macs, Tablets und Smartphones profitieren von Funktionen zum Schutz vor Viren, Ransomware, Phishing und anderen Online-Bedrohungen, während Sie im Internet Bankgeschäfte erledigen, einkaufen und surfen. Auch Norton Secure VPN ist an Bord. Bei Norton 360 Deluxe müsst ihr in jedem Fall beachten, dass das Tool mit automatischer Verlängerung ausgeliefert wird. Denk also an die rechtzeitige Kündigung, so dass euch bei Nichtgefallen keine weiteren Kosten entstehen.

Das Angebot ist in unserem Augen ziemlich attraktiv und nur am heutigen Mittwoch (17.02.2021) gültig.