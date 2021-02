Apple hat soeben die Public Beta 2 zu iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 und watchOS 7.4 zum Download bereit gestellt. Auf die Beta 2, die seit gestern für eingetragene Entwickler zur Verfügung steht, folgt am heutigen Abend das Pendant für Teilnehmer am Apple Beta Programm.

Apple veröffentlicht Public Beta 2 zu iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 und watchOS 7.4

Ab sofort können sich Teilnehmer am Apple Beta Programm und somit freiwillige Tester mit einer weiteren Vorabversion für iPhone, iPad und Co. beschäftigen. Wir sind seit der Freigabe der Beta 1 bereits mehrfach auf die Neuerungen eingegangen. So haben wir euch beispielsweise hier und dort verschiedene Videos hinterlegt, die die neuen Funktionen thematisieren.

Für ein unterjähriges Update handelt es sich jeweils um ein verhältnismäßig großes Update. Allein iOS 14.5 bietet „unzählige“ Neuerungen. Die vermutlich größte Neuerung liegt in der Möglichkeit, das iPhone zukünftig mit der Apple Watch zu entsperren, wenn ihr eine Maske tragt. Aber auch die neuen Emojis und die viele weiteren Neuerungen dürften bei Nutzern positiv ankommen.

Bis zur finalen Freigabe von iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5, watchOS 7.4 sowie macOS Big Sur 11.3 (soeben erschien die Beta 2) dürften noch ein paar Wochen vergehen. Vor Ende März rechnen wir nicht damit.